Handball: Grün-Weiß Schwerin bezwingt Rostocker HC

Der Grün-Weiß Schwerin hat in der 3. Handball-Liga Nordost der Frauen das Landesduell gegen den bislang ungeschlagenen Spitzenreiter Rostocker HC gewonnen. Am Ende reichte es für die Schwerinerinnen zu einem 26:25 - obwohl die Gastgeber fünf Minuten vor dem Ende noch mit drei Toren hinten gelegen haben. Nach rund 20 Minuten hatten die Rostockerinnen sogar acht Treffer Vorsprung (12:4). Doch danach agierte der RHC immer unkonzentrierter und Grün-Weiß kämpfte sich zurück in die Partie. Der Rostocker HC bleibt trotz der ersten Saisonniederlage Tabellenführer. Schwerin ist nun Sechster.

