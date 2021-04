Stand: 25.04.2021 18:32 Uhr Handball: Empor Rostock verliert gegen VfL Potsdam mit 32:34

Für den HC Empor Rostock hat es in der Aufstiegsrunde zur zweiten Handball-Bundesliga einen Rückschlag gegeben. Die Spieler von Trainer Till Wiechers unterlagen am Sonntagabend in eigener Halle gegen den VfL Potsdam mit 32:34. In der Tabelle der Gruppe A fiel der HC Empor mit 2:4 Punkten auf Platz fünf zurück. Zum Erreichen der Zwischenrunde muss das Team mindestens Vierter werden. Das nächste Spiel bestreiten die Rostocker am Sonnabend beim TuS Vinnhorst, der sich am Sonntag mit 30:26 gegen Eintracht Hildesheim durchsetzte. | 25.04.2021 18:32

