Stand: 26.02.2023 18:33 Uhr Handball: Empor Rostock verliert gegen Saporischschja

Der HC Empor Rostock hat in der 2. Handball-Bundesliga gegen den HC Motor Saporischschja verloren. In eigener Halle mussten sich die Rostocker am Sonntag dem ukrainischen Serienmeister mit 30:31 geschlagen geben. Zur Halbzeit stand es 12:15. In der zweiten Halbzeit blieb Empor dem Gegner immer eng auf den Fersen, am Ende aber reichte es nicht. Empor bleibt vorerst als heimschwächste Mannschaft auf einem Abstiegsplatz stecken.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 26.02.2023 | 18:40 Uhr