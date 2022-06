Stand: 04.06.2022 06:36 Uhr Handball: Empor Rostock verliert gegen Eulen Ludwigshafen

Für die Handballer des HC Empor Rostock gab es am 37. Spieltag der Zweiten Bundesliga keine Punkte: Die Rostocker spielten am Freitag gegen die Eulen Ludwigshafen und unterlagen dort mit 26:32. Eine Woche zuvor sicherten sich die Sportler den Klassenerhalt in der Zweiten Bundesliga. | 04.06.2022 06:31