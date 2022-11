Stand: 03.11.2022 06:49 Uhr Handball: Empor Rostock verliert Heimspiel gegen Potsdam

Empor Rostock musste am Mittwoch in der 2. Handballbundesliga die bereits achte Saisonniederlage hinnehmen. Die Rostocker verloren das erste Heimspiel nach Entlassung von Trainer Till Wiechers mit 28 zu 31 gegen Potsdam. Empor liegt nun mit zwei Punkten auf dem letzten Tabellenplatz. Am Samstag spielen die Rostocker auswärts gegen den ThSV Eisenach.

