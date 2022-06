Stand: 28.06.2022 13:40 Uhr Handball: Empor Rostock trifft im DHB-Pokal auf Nordhorn-Lingen

Handball-Zweitligist Empor Rostock trifft in der ersten Runde des DHB-Pokals in einem Heimspiel auf den Ligarivalen HSG Nordhorn-Lingen. Das ergab die Auslosung am Dienstag bei der Handball Bundesliga in Köln. Die Partie wird am Wochenende 27./28. August ausgetragen. Die Nord-Bundesligisten um Titelverteidiger THW Kiel, die SG Flensburg-Handewitt und den HSV Hamburg greifen erst in der zweiten Runde ins Pokal-Geschehen ein. | 28.06.2022 13:39

