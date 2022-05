Stand: 07.05.2022 06:25 Uhr Handball: Empor Rostock spielt unentschieden gegen Emsdetten

In der 2. Handball-Bundesliga haben sich der HC Empor Rostock und der TV Emsdetten in einem umkämpften Spiel mit 33:33 getrennt. Beide Mannschaften starteten mit viel Tempo in die Partie. Trotzdem schaffte es keines der beiden Teams sich abzusetzen. In den letzten Sekunden drohte das Spiel für die Rostocker noch verloren zu gehen. Bei seinem letzten Angriff verlor der HC Empor den Ball. Der Abpfiff kam jedoch, kurz bevor der TV Emsdetten den Ball im leeren Rostocker Tor versenken konnte. Die Rostocker stehen jetzt auf Tabellenplatz 12. Am kommenden Sonnabend spielen sie auswärts gegen den TSV Bayer Dormagen. | 07.05.2022 06:24