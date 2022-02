Stand: 20.02.2022 08:33 Uhr Handball: Empor Rostock gewinnt in Coburg

Der HC Empor Rostock hat in der zweiten Handball-Bundesliga einen Auswärtssieg geholt. Die Rostocker gewannen am Sonnabend beim HSC 2000 Coburg mit 28:26. Die Rostocker konnten das Spiel aufgrund einer Energieleistung in der Schlussphase noch drehen. Zur Pause hatte Empor mit 13:15 hinten gelegen. | 20.02.2022 08:31