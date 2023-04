Stand: 22.04.2023 08:35 Uhr Handball: Empor Rostock empfängt den HSC Coburg

In der zweiten Handball-Bundesliga trifft der HC Empor Rostock heute zuhause auf den HSC Coburg. Nach zuletzt sechs Niederlagen infolge hat das Team mittlerweile zehn Punkte Rückstand zum ersten Nichtabstiegsplatz. Bei Empor gibt man sich keinen Illusionen mehr hin, der Abstieg in die dritte Liga ist nur noch eine Frage der Zeit. Insofern geht es in den noch verbleibenden acht Saisonspielen darum, sich erhobenen Hauptes aus der zweiten Liga zu verabschieden. Coburg hat im sicheren Tabellenmittelfeld mit Auf- oder Abstieg nichts mehr zu tun.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 22.04.2023 | 08:00 Uhr