Stand: 18.05.2023 07:20 Uhr Handball: Empor Rostock aus der 2. Bundesliga abgestiegen

In der 2. Handball Bundesliga hat Empor Rostock am Mittwoch bei den Eulen Ludwigshafen mit 27:36 (8:16) Toren verloren. Es ging um nicht weniger als den Klassenerhalt: Nach einem überzeugenden Sieg gegen Konstanz am vergangenen Freitag hatten die Rostocker noch eine rechnerische Chance auf den Verbleib in der 2. Bundesliga. Mit der Niederlage gegen Ludwigshafen ist das rettende Ufer für den Traditionsclub aus Mecklenburg-Vorpommern unerreichbar geworden: Der Abstieg steht fest.

