Hand in Hand für Norddeutschland: Viel Geld für Corona-Projekte in MV Stand: 18.03.2021 07:34 Uhr Das Diakonische Werk und die Caritas in Mecklenburg-Vorpommern bekommen 870.000 Euro aus der NDR-Spendenaktion "Hand in Hand für Norddeutschland".

Die jüngste NDR-Spendenaktion kommt Corona-Hilfsprojekten im ganzen Norden zu Gute. 6,5 Millionen Euro sind insgesamt zusammengekommen, sie werden unter den vier norddeutschen Ländern aufgeteilt. Mehr als 870.000 Euro bekommen das Diakonische Werk und die Caritas in Mecklenburg-Vorpommern. Damit könnten nun 76 Corona-Projekte der Verbände unterstützt werden, teilten beide mit.

Spenden sollen komplett in Projekte fließen

Landespastor Paul Philipps von der Diakonie sagte, die Spenden gingen zu 100 Prozent in die Projekte. Jetzt könne Kindern, Familien, Senioren und Menschen in besonderen Lebenslagen ganz konkret geholfen werden - zum Beispiel in Stadtteiltreffs, bei der Schulsozialarbeit oder beim Homeschooling.

Geld bekommen nachhaltige Projekte ohne Finanzierungsquelle

Von dem Spendengeld könnten außerdem Tafeln und die Telefonseelsorge gefördert werden sowie Transport- und Beratungsbusse. Außerdem werde viel für ältere Menschen und jene mit Handicap getan, hieß es. Es sollen vor allem Projekte profitieren, die keine andere Finanzierungsquelle haben und möglichst nachhaltig sind.

