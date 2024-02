Stand: 11.02.2024 07:27 Uhr Hamburg: Rostock Seawolves kassieren erneute Niederlage

In der Basketball-Bundesliga mussten die Rostock Seawolves eine herbe Niederlage hinnehmen. Bei den Hamburg Towers unterlagen sie mit 89:105. Das Hinspiel vor vier Wochen hatten die Hamburger bereits mit 111:94 für sich entschieden. An diesen Auftritt knüpften die Towers auch ohne den angeschlagenen Aljami Durham von Beginn an und lagen bereits nach kurzer Zeit mit 8:0 vorn. Die Gastgeber blieben auch in der Folge das dominierende Team unter beiden Körben und bauten die Führung im zweiten Viertel zwischenzeitlich auf 16 Punkte aus. Für die Rostocker war es die siebte Niederlage in Folge.

