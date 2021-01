Stand: 28.01.2021 09:09 Uhr Halbjahreszeugnisse in MV kommen per Post

Die meisten Schüler in Mecklenburg-Vorpommern bekommen ihre Halbjahreszeugnisse wegen Corona per Brief zugeschickt. Das geht aus einem Schreiben des Bildungsministeriums an die Schulleiter hervor. Schüler, die in der Schule sind, wie etwa die Abschlussklassen, sollen ihre Zeugnisse persönlich ausgehändigt bekommen. Per Post kommen Zeugniskopien. Sie müssen von den Eltern unterschrieben werden. Das Original soll es später geben, wenn die Schüler wieder in der Schule sind. | 28.01.2021 09:09