Hakenkreuze in Umkleiden: Polizei ermittelt erneut an Schule in Damgarten Stand: 21.03.2024 15:00 Uhr Der Bildungsausschuss des Landtages MV befasst sich heute mit dem Polizeieinsatz an einer Schule in Ribnitz-Damgarten. Inzwischen hat es an dem Gymnasium einen weiteren Vorfall gegeben.

Schüler und Lehrer am Richard-Wossidlo-Gymnasium in Ribnitz-Damgarten kommen nicht zur Ruhe. Zuletzt gab es nach Angaben der Polizei eine Anzeige wegen verfassungsfeindlicher Symbole. In den Umkleiden der Sporthalle seien drei Hakenkreuze gefunden worden, so eine Polizeisprecherin.

Ermittlungen wegen Hakenkreuzen in Sport-Umkleiden

Es werde davon ausgegangen, dass die verfassungswidrigen Zeichen zwischen Dienstag und Mittwochmittag an die Wände gemalt wurden. Außerdem nahmen die Beamten einen Schriftzug auf, der offenbar eine Reaktion auf die Berichterstattung zu den jüngsten Ereignissen am Wossidlo-Gymnasium sei. Die Kripo ermittelt wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen sowie wegen Sachbeschädigung. Es sollen Befragungen durchgeführt und die sozialen Medien ausgewertet werden. Aktuell seien aber keine Beamten in Uniform in der Schule.

Polizeieinsatz Thema im Bildungsauuschuss

Der Bildungsausschuss des Landtages befasst sich nun unter anderem mit dem umstrittenem Polizeieinsatz Anfang Februar an der Schule in Ribnitz-Damgarten. Demnach hatte eine Schülerin fremdenfeindliche Inhalte über Social-Media-Kanäle verbreitet. Der Verdacht, diese seien im strafrechtlich relevanten Bereich anzusiedeln hat sich nach Prüfung durch die Polizei jedoch nicht bestätigt. Die AfD hatte bereits zuvor einen Antrag gestellt. Sie will in dem Ausschuss einen Bericht der Landesregierung dazu, was genau sich an der Schule zugetragen hat. Die CDU fordert zudem Einzelheiten zu Polizeieinsätzen an Allgemeinbildenden Schulen und Berufsschulen landesweit seit Anfang des Monats.

Befragung von Innenminister und Bildungsministerin

In der Sitzung sollen unter anderem Innenminister Christian Pegel (SPD) und Bildungsministerin Simone Oldenburg (Die Linke) Auskunft geben. Die Schule in Ribnitz-Damgarten hatte zuletzt zahlreiche E-Mails und Drohanrufe erhalten. Unter anderem hatten sie der Schulleitung Stasi-Methoden vorgeworfen. Laut Bildungsministerium ermittelt der Staatsschutz wegen der Drohungen. Die Polizei hat dazu aufgerufen, die Persönlichkeitsrechte aller Beteiligten zu achten. Die Sitzung des Ausschusses heute ist nicht öffentlich.

