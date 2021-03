Stand: 08.03.2021 11:39 Uhr Hagenow/Sternberg: Verstöße gegen Corona-Verordnung am Wochenende

In Hagenow und Sternberg hat die Polizei am Wochenende zahlreiche Verstöße gegen die Corona-Bestimmungen festgestellt. Nach Angaben der Polizei musste eine Feier in einer Hagenower Wohnung aufgelöst werden, bei sämtliche Hygiene-Regeln missachtet wurden. Acht Partygäste mussten demnach der Wohnung verwiesen werden. Auch in Sternberg löste die Polizei eine Ansammlung von neun Jugendlichen auf. Es wurden nach Polizeiangaben Platzverweise ausgesprochen. | 08.03.2021 11:21