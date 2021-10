Stand: 07.10.2021 11:18 Uhr Hagenow: Mann stürzt von Hausfassade zehn Meter tief - schwer verletzt

In Hagenow (Kreis Ludwigslust-Parchim) ist ein alkoholisierter 43-Jähriger von einem Badfenster zehn Meter tief gestürzt und hat sich dabei schwer verletzt. Der Vorfall ereignete sich gegen 21:30 Uhr an einem Mehrfamilienhaus. Laut Polizei hatte der Mieter einer Wohnung im zweiten Obergeschoss , bei dem später ein Atemalkoholwert von 1,64 Promille festgestellt wurde, versucht, vom Badfenster aus in das benachbarte Küchenfenster zu gelangen. Dabei verlor der Mann den Halt und stürzte ab. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. | 07.10.2021 11:08

