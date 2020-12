Stand: 03.12.2020 19:52 Uhr Hagenow: Kind, das draußen umherirrte, bleibt vorerst zu Hause

Das dreijährige Mädchen, das am Mittwoch in Hagenow (Kreis Ludwigslust-Parchim) im Schlafanzug umhergeirrt ist, bleibt zunächst bei den Eltern. Laut Polizei hatte die Mutter geschlafen und nichts bemerkt - ein erster Drogentest bei der Mutter war positiv ausgefallen. Das Jugendamt des Kreises Ludwigslust-Parchim lässt das Kind nun in der Familie, die Dreijährige habe eine liebevolle Beziehung zum Vater. Außerdem wolle die Familie Angebote zur Erziehungshilfe annehmen. | 03.12.2020 20:00