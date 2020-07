Stand: 31.07.2020 16:23 Uhr - NDR 1 Radio MV

Hagenow: Keine Corona-Infektionen bei weiteren Tests

Im Landkreis Ludwigslust-Parchim sind nach der Auswertung weiterer Corona-Tests von Kontaktpersonen keine weiteren Infektionen nachgewiesen worden. Das teilte die Kreisverwaltung am Freitagmittag mit. Damit bleibt es bei insgesamt 15 Infektionen im Zusammenhang mit dem Geschehen im Raum Hagenow. Die Ergebnisse beziehen sich auf die Tests, die bereits am Donnerstag ins Labor nach Rostock geschickt worden sind. Inzwischen liegen ihre Ergebnisse vor, alle sind negativ. Damit habe man nun erst einmal alle Testreihen abgeschlossen, sagte eine Sprecherin des Landkreises. "Das Geschehen nimmt nicht die dramatischen Ausmaße an, so wie es manchmal von Vielen befürchtet worden ist", sagte Gesundheitsamtsleiterin Ute Siering.

Corona-Ausbruch: Wie ist die Lage in Hagenow? Nordmagazin - 30.07.2020 19:30 Uhr Nach einem Corona-Ausbruch befinden sich 200 Kontaktpersonen in Quarantäne. Öffentliche Einrichtungen in Hagenow haben vorsorglich geschlossen, doch der Bürgermeister bittet Ruhe zu bewahren.







Am Montag stehen weitere Tests an

Am Montag fahre man mit weiteren Tests fort. Dann sollen rund 100 Personen erneut getestet werden. Währenddessen beschäftigt sich das Gesundheitsamt mit möglichen Kontakten der drei Personen, die am späten Donnerstagabend positiv getestet worden waren. Rund 160 Kontaktpersonen befinden sich in häuslicher Quarantäne.

Amtsleiterin: Keine Auswirkungen auf öffentliches Leben

Bei einer ersten Bewertung der Ausbruchsentwicklung sieht Siering keinen Grund für Panik oder Schuldzuweisungen: "Wir haben im Prinzip alles eingegrenzt, wir haben die Kontaktpersonen ermittelt." Es werde noch einzelne neue Fälle geben, aber das sei kein Grund zu sagen, das habe Auswirkungen auf das öffentliche Leben, betonte Siering: "Das ist ein familiäres Umfeld, sicherlich ragt es auch in einzelne Betriebe rein, aber es ist nicht so, dass wir hier jetzt flächendeckend ganz große Sorge haben müssten."

Feiergäste blieben am Tag nach der ersten Infektion zu Hause

Die Infektionen werden auf eine Feier in der Nähe von Hagenow zurückgeführt, an der rund 35 Personen teilgenommen haben. Neben Familienmitgliedern sind auch Menschen betroffen, die mit den Infizierten in den vergangenen Tagen beruflich zu tun hatten. Nachdem am Montag der erste positiv-getestete Fall bekannt geworden war, waren die 35 Kontaktpersonen vorsorglich zu Hause geblieben.

Ungewissheit über Schulstart am Montag

In Hagenow wurde das Jobcenter derweil komplett geschlossen, weil eine Mitarbeiterin unter den Infizierten ist. Zudem wurden eine Physiotherapie- und eine Zahnarztpraxis vorsorglich geschlossen. Bürgermeister Thomas Möller (Die Linke) sagte am Donnerstag, man müsse nun abwarten, wie sich die Zahlen entwickeln. Mehrere geplante Einschulungsfeiern am Wochenende sollen laut Möller nach jetzigem Stand durchgeführt werden. Amtsärztin Siering empfiehlt den feiernden Familien, Kontaktlisten zu erstellen, um im Fall der Fälle schnell reagieren zu können. Sollte sich die Zahl der Infizierten jedoch enorm erhöhen, müsse das Thema Einschulung neu überdacht werden.

