Stand: 02.02.2022 14:36 Uhr Hagenow: Giftige Medikamente beim Tierarzt gestohlen

Einbrecher haben in der Nacht zu Mittwoch aus einer Tierarztpraxis in Hagenow (Ludwigslust-Parchim) hochgiftige Medikamente gestohlen. Die Polizei warnte davor, die Präparate einzusetzen, sie seien hochtoxisch. Mit diesen Mitteln sollte auch nicht experimentiert werden. Nach ersten Untersuchungen hatten die Täter ein Fenster aufgebrochen und Bargeld, verschiedene Medikamente und die hochtoxischen Substanzen gestohlen. Der Einbruch wurde am Morgen bemerkt und angezeigt. | 02.02.2022 14:35