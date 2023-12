Stand: 29.12.2023 10:28 Uhr Hagenow: Gartenlaube mit Feuerwerkskörpern in Brand gesetzt

Am Donnerstagabend haben Unbekannte eine Gartenlaube in Hagenow mutmaßlich absichtlich in Brand gesetzt. Laut Polizei entdeckte ein vorbeikommender Passant die Flammen und informierte die Feuerwehr. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte habe die Laube bereits in voller Ausdehnung gebrannt. Nach dem Löschen hätten Polizeibeamte im Inneren Reste von Feuerwerkskörpern gefunden und daraufhin eine Anzeige wegen Brandstiftung aufgenommen. Sie gehen davon aus, dass die Täter ein Fenster des Gebäudes einschlugen und die Feuerwerkskörper hinein warfen. Der Schaden wird auf 2.000 Euro geschätzt.

