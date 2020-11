Stand: 09.11.2020 13:21 Uhr Hagenow: Diebe stehlen teuren Schmuck

In Hagenow haben Einbrecher Schmuck im Wert von mehreren zehntausend Euro aus einem Geschäft gestohlen. Die Polizei spricht von einer professionellen Bande. Die Täter seien am frühen Montagmorgen gewaltsam in den Laden eingebrochen, hätten mehrere Vitrinen zerstört und Schmuck in noch unbekannter Menge entwendet. Dann seien die maskierten Männer mit Fluchtautos weggefahren, die in der Nähe geparkt waren. Das haben Anwohner gesehen, die durch die Alarmanlage geweckt wurden. Die Fahndung verlief bisher erfolglos. | 09.11.2020 13:21