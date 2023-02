Stand: 12.02.2023 15:32 Uhr Hagenow: Bei Streit in Wohnung fällt ein Schuss

Weil sie während eines lauten Streits in einer Wohnung in Hagenow einen Schuss gehört hatten, haben Nachbarn am Sonnabend die Polizei alarmiert. Die Beamten nahmen daraufhin die vier polnischen Bewohner der Wohnung im Alter zwischen 16 und 39 Jahren – allesamt unverletzt - vorübergehend in Gewahrsam. Sie stellten außerdem eine Schreckschusspistole und einen Schlagstock sicher. Zum Grund des lauten Streits teilte die Polizei nichts mit.

