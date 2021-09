Stand: 20.09.2021 10:45 Uhr Hagenow: Bagger und Anhänger abgebrannt

Bei einem Feuer in Hagenow sind am Wochenende ein Minibagger und der Anhänger, auf dem das Gefährt geparkt war, abgebrannt. Der Besitzer hatte die Reste des Gespanns am Montag verkohlt gefunden und Anzeige erstattet. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Brandstiftung. Den Schaden schätzen die Beamten auf etwa 65.000 Euro. Weitere in Bahnhofsnähe geparkte Fahrzeuge wurden durch den Brand nicht beschädigt. | 20.09.2021 | 10:45