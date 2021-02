Stand: 12.02.2021 10:34 Uhr Hagenow: A24 nach Unfall Richtung Berlin gesperrt

Nach einem schweren Unfall auf der A24 zwischen Hagenow und Wöbbelin (Kreis Ludwigslust-Parchim) hat die Polizei die Autobahn in Fahrtrichtung Berlin komplett gesperrt. Nach Angaben der Polizei wurden am Freitagmorgen zwei Lastwagen und zwei Autos in den Unfall verwickelt, mindestens ein Mensch sei verletzt worden. Einer der Laster kippte um, der Fahrer wurde eingeklemmt. Ein Rettungshubschrauber wurde eingesetzt, um den Verletzten zu bergen. Eine Umleitung wurde eingerichtet. | 12.02.2021 10:15