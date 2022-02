Stand: 21.02.2022 14:20 Uhr Hagenow: 30.000 Euro teure Eichenbohlen von Schulgelände gestohlen

Unbekannte haben von einem Schulgelände in Hagenow (Ludwigslust-Parchim) sechs Meter lange und teure Holzbohlen gestohlen. Wie eine Polizeisprecherin am Montag sagte, sind etwa 40 solcher schweren Eichenbohlen verschwunden. Der Gesamtschaden wurde mit mehr als 30.000 Euro angegeben, was auch am hohen Holzpreis liegen soll. Die Täter sollen am Wochenende über den Zaun des Schulgeländes gestiegen und in ein Nebengebäude eingedrungen sein, wo die Holzbohlen lagerten. Die 30 Zentimeter breiten und vier Zentimeter starken Bohlen müssten wohl mit einem größeren Fahrzeug weggeschafft worden sein. An der Schule liefen in den Winterferien zuletzt auch Umbauarbeiten. Die Polizei in Hagenow ermittelt wegen Diebstahls im besonders schweren Fall. | 21.02.2022 14:20

