Haftstrafe wegen Entführung auf Usedom

Am Amtsgericht Greifswald ist das Urteil in einem Entführungsfall gesprochen worden. Das Gericht hat den 48-jährigen Angeklagten wegen gefährlicher Körperverletzung und Freiheitsberaubung zu zwei Jahren und drei Monaten Haft verurteilt. Er muss außerdem 4.000 Euro Schmerzensgeld an seine Bekannte zahlen.

Opfer in psychologischer Behandlung

Der Verurteilte habe die Frau über Stunden im Kofferraum eingesperrt und erheblich verletzt, so eine Sprecherin des Gerichts zur Urteilsbegründung. Außerdem sei die Geschädigte wegen der traumatischen Erfahrung in psychologischer Betreuung. Der 48-Jährige hatte seine Bekannte nach einem Streit im März in Korswandt auf Usedom in den Kofferraum seines Autos gedrückt und war mit ihr in ein Waldstück gefahren.

Urteil noch nicht rechtskräftig

Zeugen hatten die Polizei verständigt, ein Großeinsatz lief an. Der 48-Jährige fuhr sich im Wald fest und floh, als er den Polizeihubschrauber hörte. Er wurde in Polen gefasst. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Der Verurteilte hatte im Prozess die Verschleppung im Auto gestanden, aber erklärt, er habe mit der Frau nur etwas klären wollen.

