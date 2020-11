Stand: 13.11.2020 17:20 Uhr Haff-Müritz-Region: Polizei warnt vor Einbrechern

In der Haff-Müritz-Region sind offenbar mehrere Einbrecher unterwegs. Die Polizei berichtet von mehreren Einbrüchen in einer Ferienanlage in Röbel. Die Täter drangen in vier Ferienhäuser ein und entwendeten Fernseher, Musikanlagen und einen Couchtisch. Es entstand ein Schaden von etwa 5.000 Euro. Und in Eggesin sind Unbekannte in eine Garage eingebrochen. Dort haben sie elektrische Geräte und diverse Moped-Teile mitgenommen. Hier wird der Schaden auf rund 900 Euro geschätzt. | 13.11.2020 17:20