Stand: 17.12.2022 08:31 Uhr Haff-Müritz-Region: Höhere Buspreise im kommenden Jahr

Busfahren wird in der Haff-Müritz-Region im kommenden Jahr teurer. Die vier in einer Kooperationsgemeinschaft vereinten Verkehrsunternehmen in der Uecker-Randow-Region haben zum 1. Januar eine Fahrpreiserhöhung von durchschnittlich zehn Prozent angekündigt. Erst vor einem Jahr hatte der Verkehrsverbund die Ticketpreise erhöht. Auch die Neubrandenburger Verkehrbetriebe erhöhen die Preise im neuen Jahr. Ein Monatsticket wird dann beispielsweise 53 Euro statt derzeit 46 Euro kosten.

