Stand: 23.08.2022 05:54 Uhr Haff-Müritz-Region: 650.000 Euro Schaden bei Traktorbränden

In der Haff-Müritz-Region sind zwei Traktoren ausgebrannt. Dabei entstand ein Sachschaden von insgesamt 650.000 Euro, teilte die Polizei mit. Brandursache sollen in beiden Fällen technische Defekte sein, verletzt wurde niemand. Bei Rothenklempenow bei Löcknitz (Mecklenburgische Seenplatte) geriet eine Zugmaschine mit einem Anhänger für Rindenmulch in Brand. Bei Vollratsruhe nördlich von Waren fing später ein Traktor bei der Bodenbearbeitung mit einer Egge an zu qualmen. Der brennende Traktor rollte einen Hang hinunter an den Rand eines Sees, wo er im Schilf steckenblieb. | 23.08.2022 08:57

