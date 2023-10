Häusliche Gewalt: Beratungsstellen schlagen Alarm Stand: 06.10.2023 11:00 Uhr Fast jeden dritten Tag stirbt in Deutschland eine Frau durch die Hand ihres Partners oder Ex-Partners. So genannte "häusliche Gewalt" ist Alltag auch in Mecklenburg-Vorpommern. Dabei bleibt sie oft lange im Dunkeln. Und Beratungsstellen sind am Limit.

Das Telefon ist für sie der erste und mittlerweile oft auch der einzige Weg zu helfen. Frau Peters arbeitet in Rostock in der Interventionsstelle gegen häusliche Gewalt und Stalking. Ihren ganzen Namen möchte sie zur Sicherheit nicht veröffentlicht sehen. Ihr Auftrag ist es, Opfern von häuslicher Gewalt - meist Frauen - nach einem Polizeieinsatz Beratung anzubieten, ihnen einen Ausweg aus ihrer Situation aufzuzeigen, für "Schutz und Sicherheit" - so sagt es Frau Peters - zu sorgen. Die Kontaktdaten der Opfer gibt die Polizei direkt an die Beratungsstelle weiter. Die soll möglichst innerhalb von 48 Stunden jemanden erreichen und umfassend beraten. Doch beim Versuch das zu schaffen, kommt die Beraterin mittlerweile an Grenzen.

Fälle haben sich verdoppelt

Denn die Zahl der Menschen, die in den fünf Interventionsstellen des Landes betreut werden, hat sich in den vergangenen 15 Jahren nach Angaben der Träger fast verdoppelt. Gleich geblieben ist dagegen die Personalausstattung. Zwei Stellen für die Erwachsenenberatung, eine für die Hilfe für Kinder und Jugendlichen aus diesen Familien können sie pro Interventionsstelle finanzieren. Zeit für eine längere Begleitung der Opfer insbesondere in schweren Fällen bleibt da nicht. Und einige Betroffene fallen ganz durchs Raster: "40 Prozent der Fälle erreiche ich mittlerweile gar nicht mehr", sagt Frau Peters. Andere Frauen könne sie nur ein einziges Mal am Telefon sprechen - besonders wenn diese nicht in Rostock sondern im Landkreis leben. Denn Hausbesuche seien zeitlich ebenfalls nicht mehr drin, so die Beraterin.

Zeit für Hilfe ist knapp

Dabei sollte die Hilfe nicht nur umfassend sein, sondern auch schnell greifen. Bestenfalls müssten die Beraterinnen am Tag eines Polizeieinsatzes, spätestens aber am Tag darauf Kontakt zu den Opfern herstellen. Studien zeigten, so erklärt es Peters, dass die Betroffenen in dieser Zeit am ehesten bereit seien, etwas an ihrer Situation zu ändern. Je mehr Zeit vergehe, desto eher fingen sie an, das Verhalten der Täter zu entschuldigen. Außerdem könne die Polizei einen Täter höchstens zwei Wochen der gemeinsamen Wohnung verweisen. Es bleibe also nur wenig Zeit um weitere Schritte auch vor Gericht zu organisieren, so Peters.

Sorge, Betroffene nicht rechtzeitig zu erreichen

Besonders in letzter Zeit habe sie Betroffene erlebt, die ein blaues Auge oder schwerste Hämatome hatten, die berichteten gewürgt worden zu sein. Dass sie solche Frauen unter Umständen nur noch schriftlich kontaktieren könne und dann in einer unsicheren Situation zurücklassen müsse, sei "schwer auszuhalten", sagt Beraterin Peters. Ulrike Bartel, die Geschäftsführerin des Vereins "Stark machen", der die Beratungsstelle betreibt, drückt es noch deutlicher aus: "Meine größte Angst ist im Moment: Ich komme morgens zur Arbeit, schlag die Zeitung auf und sehe, dass es irgendwo einen Todesfall gab - und der Fall lag vielleicht bei uns auf dem Tisch und wir haben die Frau einfach nicht rechtzeitig erreicht."

Forderung an Landesregierung

Mit ihrer Forderung nach mehr Personal richte sie sich seit Jahren an die Landesregierung. Auch die aktuell zuständige Justizministerin Jacqueline Bernhardt (Die Linke) und die Regierungsfraktionen im Landtag wüssten um die Problematik, sagt Bartel: "Die Not wird gesehen. Es wird auch eigentlich die Verpflichtung des Landes gesehen, weil es ja einen gesetzlichen Auftrag gibt", meint sie, "aber es wird argumentiert mit den leeren Kassen". Im kommenden Doppelhaushalt für die Jahre 2024 und 2025 sind zunächst 140.000 Euro mehr für alle Interventionsstellen eingeplant als zuletzt. Dieses Geld werde aber schon gebraucht, um Kolleginnen "nach Jahren des Stillstands endlich ein ordentliches Gehalt zahlen zu können", sagt Bartel. Und auch das liege noch unter dem Tarif. Aus ihrer Sicht müssten sich die Ausgaben des Landes verdoppeln, um den Auftrag der Interventionsstellen erfüllen zu können.

Mittel vom Land reichen nicht

Justizministerin Bernhardt verweist im Gespräch mit dem NDR auf das zusätzliche Budget von 140.000 Euro. Außerdem bemühe sich das Land beim Bund um zusätzliche Mittel für die Beratungsstellen. Derzeit laufe zudem eine breit angelegte Evaluation des Hilfsnetzwerks in ganz Mecklenburg-Vorpommern: "Diese Evaluation liegt Anfang nächsten Jahres vor und dann werden wir auch weitere Schritte unternehmen", so Bernhardt. Auf die Nachfrage, ob die Beratungsstellen damit also für die nächsten beiden Haushaltsjahre sicher mit dem bisherigen Personal weiterarbeiten müssten, ergänzt sie: "Das werden wir dann sehen wenn es soweit kommt. Ich bin erstmal gespannt, was der Haushaltsgesetzgeber jetzt macht." Gemeint ist damit der Landtag, der bis zum Ende des Jahres über den Finanzplan enstcheiden muss.

Hoffen auf Unterstützung

"Wir müssen einfach weiter Druck machen auf die Landesregierung", sagt dagegen Ulrike Bartel zum Stand der Haushaltsverhandlungen. Schließlich habe die Gesellschaft durch Kampagnen und Veranstaltungen in den vergangenen Jahren immer wieder Unterstützung mit von Gewalt betroffenen Frauen signalisiert - mit Botschaften wie: "Du bist nicht allein! Hol dir Hilfe! Brich das Schweigen" - "Und dann kommen sie und dann gibt es diese Hilfe gar nicht mehr in ausreichendem Maße", meint Bartel. Sie hält die aktuelle Situation deshalb für ein "riesengroßes Armutszeugnis"

Hier finden Opfer häuslicher Gewalt Hilfe CORA - Landeskoordinierungsstelle gegen häusliche und sexualisierte Gewalt

www.cora-mv.de

Tel.: (0381) 40 10 229

Mail: cora@stark-machen.de

Gewalt gegen Frauen - bundesweites Hilfetelefon

(0800) 01 16 016 (24 Stunden am Tag besetzt)



Hilfenetz in MV (Frauenhäuser, Beratungsstellen, Interventionsstellen, Männer- und Gewaltberatung)

www.gewaltfrei-zuhause-in-mv.de



Opferambulanzen zur gerichtsverwertbaren Dokumentation nach Gewalttaten:

Bereich Rostock: (0381) 49 49 901, Rufbereitschaft (0172) 95 06 148, St.Georg-Str. 108, 18055 Rostock

Bereich Stralsund/Anklam/Neubrandenburg: (03834) 86 57 43, Rufbereitschaft (0172) 31 82 602, Kuhstraße 30, 17489 Greifswald

Bereich Schwerin: (0385) 73 26 80, Rufbereitschaft (0172) 95 06 148, Obotritenring 247, 19053 Schwerin (0800) 01 16 016 (24 Stunden am Tag besetzt)(Frauenhäuser, Beratungsstellen, Interventionsstellen, Männer- und Gewaltberatung)

