Stand: 24.12.2022 09:57 Uhr Häfen von MV: Gut zwei Dutzend Schiffe über die Festtage erwartet

Gleich 15 Schiffe sind über die Feiertage im Rostocker Überseehafen angekündigt. Sie bringen oder holen Holz, Öl, Getreide, Düngemittel, Stahl, Zement , Kranteile, Windkraftanlagen und andere wichtige Industriegüter. Die Frachter kommen zumeist aus Skandinavien und dem Baltikum und einige auch aus Übersee. Die Besatzungen aus verschiedenen Nationen haben im Seemannsklub "Holl fast" die Möglichkeit für besinnliche Einkehr und Kontakt zu ihren Familien via Telefon und Internet. Dafür sind über Weihnachten gut ein Dutzend ehrenamtliche Helfer der Rostocker Seemannsmission im Einsatz, so Diakonin Zernikow. In Wismar werden über die Feiertage laut Hafenleitung acht Schiffe abgefertigt. Im kleinen Rostocker Fracht- und Fischereihafen lediglich eines.

