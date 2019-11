Stand: 22.11.2019 06:09 Uhr

Häfen in Mukran und Sassnitz sollen enger kooperieren

Die Häfen in Sassnitz und Sassnitz-Mukran wollen künftig enger zusammenarbeiten. Das wurde auf einem Wirtschaftsforum am Donnerstagabend in Stralsund bekannt. Hintergrund ist der immer stärkere Schiffsverkehr vor allem durch Offshore-Versorger und Kreuzfahrtschiffe. Auch der Warenverkehr mit China soll künftig zunehmend über den Hafen in Mukran laufen.

Vom DDR-Prestige-Projekt zur Offshore-Basis















































Immer weniger Platz in Mukran

In den kommenden sechs Jahren sollen drei weitere Windparks vor Rügen gebaut werden, die künftigen Betreiber verhandeln gerade über neue Steuer- und Servicestationen in Sassnitz-Mukran. Deren Versorgungsschiffe brauchen Platz, der im Mukraner Hafen immer weniger wird, dafür aber umso mehr im alten Sassnitzer Stadthafen zur Verfügung steht.

Verhandlungen über gemeinsames Management

Ursprünglich hatte die Stadt als Hauptgesellschafter überlegt, die Hafenbetriebe zusammenzulegen, um die Kapazitäten besser verteilen zu können. Das ist nun allerdings wegen unterschiedlicher Gesellschafter-Strukturen und Entwicklungsziele zunächst vom Tisch. Stattdessen verhandeln die Hafengesellschaften nun über ein gemeinsames, zentrales Management der Häfen.

