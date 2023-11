Hackerangriff: Rostocker Straßenbahn nun wochenlang gestört? Stand: 19.11.2023 18:49 Uhr Unbekannte haben am Samstagabend die Computersysteme der RSAG, der Rostocker Straßenbahn AG, attackiert. Daher kommt es bei dem städtischen Unternehmen nach wie vor zu "massiven Störungen".

Nach Auskunft des Unternehmens kommt es seit Samstagabend zu "massiven Störungen". Die Betriebsleiter hätten nicht schlecht gestaunt, als bereits am Samstagmorgen die Bildschirme plötzlich schwarz und Computer gesperrt und verschlüsselt wurden, so eine Sprecherin der RSAG am Sonntag. Die Behebung der Probleme werde voraussichtlich längere Zeit in Anspruch nehmen - "Man spricht da von Wochen." Betriebsintern seien die Auswirkungen immens und reichten bis hin zur Finanzbuchhaltung. Zahlreiche RSAG-Mitarbeitende hätten am Wochenende Sonderschichten geschoben, um die betriebsinternen Prozesse ohne die übliche IT zu organisieren.

Havariepläne kommen zum Zug

Alle Busse und Straßenbahnlinien sowie die Fähren fahren den Angaben zufolge aber regulär. Im Moment arbeite man klassisch mit Listen und Handys, um beispielsweise Busfahrern mitzuteilen, welche Linie sie bei Dienstbeginn fahren müssen. Das funktioniere reibungslos, weil bereits Havariepläne für solche Blackout-Szenarien - auch durch die Pandemiezeit - in den Schubladen liegen. Auf den Verkehr der Busse, Straßenbahnen Fähren habe der Hackerangriff somit keine Auswirkungen.

Vor allem Vertrieb und Kommunikation betroffen

Vor allem der Vertrieb sowie die Kommunikation seien aber eingeschränkt. So können die Fahrschein-Automaten an den Haltestellen und in den Fahrzeugen nur eingeschränkt benutzt werden. Bis 11 Uhr am Sonntag funktionierten diese gar nicht, mittlerweile kann wieder mit Bargeld gezahlt werden. Sogenannte Abruf-Linien-Taxis können nicht bestellt werden. Und auch das Online-Portal für Abos sei betroffen. "Änderungen, Bestellungen, Kündigungen - all das geht derzeit nicht", so die RSAG-Sprecherin. Davon abgesehen seien die Telefon- und E-Mailsysteme innerhalb des Unternehmens gestört. Kundendaten seien von dem IT-Angriff aber nicht betroffen.

Ticketkauf via Smartphone ist möglich

Wer kein Bargeld für die Automaten zur Hand habe, der könne das funktionierende Mobil-Ticketing auf dem Smartphone nutzen oder einen Fahrschein an den Automaten der Deutschen Bahn ziehen. Diese stehen an allen S-Bahn-Stationen bereit. Ab Montag könnten dann auch im Kundenzentrum in der Langen Straße wieder Einzelfahrkarten gekauft werden. Wer als Fahrgast keinerlei Möglichkeit hat, auf den genannten Wegen ein Ticket zu kaufen, der könne - solange das Problem besteht - mit Kulanz rechnen, hieß es.

Landeskriminalamt ermittelt

Nach Angaben einer Unternehmens-Sprecherin arbeiten die IT-Spezialisten mit Hochdruck an der Problem-Behebung. Auch das Landeskriminalamt sei eingeschaltet und ermittele zu den Hintergründen. Es sei jedoch noch unbekannt, wer für die IT-Attacke verantwortlich ist.

