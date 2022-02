Habeck in MV: Gasversorgung Deutschlands zu krisenanfällig Stand: 14.02.2022 15:06 Uhr Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hat bei einem Besuch in Mecklenburg-Vorpommern betont, dass beim Thema Gas dringend eine andere Wirtschaftspolitik nötig sei.

"Dass Deutschland, die Bundesregierung, die öffentliche Hand im Grunde überhaupt keine Möglichkeiten hat, die Versorgungssicherheit im Gas-Bereich zu gewährleisten, ist ein inakzeptabler Zustand", sagte Habeck im Anschluss an ein Gespräch mit Landeswirtschaftsminister Reinhard Meyer (SPD). Die Entwicklungen der vergangenen Monate müssten mit Blick auf die politische Verantwortung für den Gas-Markt zu anderen Rahmenbedingungen führen.

Wunschmarke: 80 Prozent der Energie soll in Deutschland erzeugt werden

Habeck sieht die deutsche Abhängigkeit von Gas nicht nur aus Russland als großes Problem. Auch deshalb soll es mehr Tempo bei der Energiewende geben, der Bund will die Planungs- und Genehmigungsverfahren vereinfachen und entschlacken, damit vor allem mehr Windräder gebaut werden. Habeck wiederholt die Zielmarke: "Dass wir bis 2030 80 Prozent unserer Energieversorgung hier in Deutschland produzieren können, Mecklenburg-Vorpommern ist ein idealer Standort, dicht an der Küste, hat auch schon einen Anteil an Windkraft geleistet, aber durch Klageverfahren ist das etwas ins Stocken geraten."

Habeck: "Entlastung soll beim Kunden ankommen"

Damit die Menschen hinter der Energiewende stehen, soll Strom nicht teurer, sondern eher billiger werden. Landes-Wirtschaftsminister Meyer setzt auf die alte Idee, Bürger in Windkraft-Standorten stärker an den Gewinnen zu beteiligen. Er hat auch die EEG-Umlage im Blick, die soll nach dem Willen der Landesregierung schon im Sommer kippen. "Vor allen Dingen darf es nicht so sein, dass da wo die erneuerbaren Energien besonders ausgebaut werden, die höchsten Strompreise gezahlt werden." Habeck meinte, so einfach sei das mit der EEG-Umlage nicht: "Wir wollen sicherstellen, dass die Entlastung dann auch bei den Kunden ankommt. Das bedeutet, dass das gegenfinanziert werden muss aus Töpfen des Bundes."

Als Alternativen zum Gas nannte Habeck außerdem unter anderem die Produktion von Wasserstoff. Für die Übergangszeit bei der Energiewende könne die Versorgungssicherheit auch durch den möglichen Bau eigener Terminals für das Flüssiggas LNG gesichert werden. Habeck zufolge wurde bisher nicht in die LNG-Technologie investiert, da es bisher keinen Markt dafür gebe.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 14.02.2022 | 16:15 Uhr