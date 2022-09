Habeck: Ab Mitte 2023 neues LNG-Terminal vor Lubmin Stand: 19.09.2022 14:03 Uhr Eine rund 40 Kilometer lange Pipeline soll von einer neuen Anlandestation in der Ostsee Gas nach Lubmin leiten. Sie soll von Mitte 2023 helfen, die Energieversorgung Deutschlands abzusichern.

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) ist zuversichtlich, dass von Mitte 2023 an Gas von einer Anlandestation auf der Ostsee nach Lubmin geleitet und dort ins deutsche Gasnetz eingespeist werden kann. Dazu wird eine neue rund 40 Kilometer lange Pipeline gebaut, sagte Habeck am Montag nach einem Treffen mit Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) in Lubmin. Es handele sich um ein äußerst wichtiges Projekt für die Energiesicherheit Deutschlands, so der Wirtschaftsminister.

Infrastruktur für Wasserstoff geeignet

Sofern es gelinge, so Habeck, über die neue Dockingstation Mitte 2023 mehr Gas zu importieren, werde dies auch eine preisdrückende Wirkung haben. Er verwies darauf, dass in den vergangenen Wochen der Gaspreis am Weltmarkt bereits wieder deutlich gefallen sei. Deutschlands Gasspeicher seien etwa zu 90 Prozent gefüllt und es werde nicht mehr jede Preisforderung akzeptiert. Habeck und Schwesig betonten, dass die neue Infrastruktur zudem in der Lage sei, zukünftig Wasserstoff zu transportieren, der zum Beispiel auch in Lubmin hergestellt werden soll.

Weitere Informationen 33 Min NDR MV Live: Habeck und Schwesig nach ihrem Besuch in Lubmin Bundeswirtschaftsminister Habeck und Ministerpräsidentin Schwesig haben sich über die Pläne zur Anlandung von Flüssiggas informiert. 33 Min

Zwei Terminals in der Ostsee

Der Energiekonzern RWE und das norwegische Unternehmen Stena-Power wollen Lubmin als Standort für den Umschlag von Flüssiggas (LNG) ausbauen. Dazu sollen vor der Küste zwei Terminals entstehen, an denen das Flüssiggas von Tankschiffen in das bestehende Leitungsnetz eingespeist werden kann. Die Firma Deutsche Regas plant zudem mit einem anderen Projekt, im Dezember dieses Jahres LNG in Lubmin anzulanden. Baustart soll in dieser Woche sein. In Lubmin treffen sich mehrere Gas-Pipelines. Bislang wurde russisches Erdgas aus der Ostsee-Pipeline über verschiedene Trassen in andere Teile Deutschlands und Europas weitergeleitet. Inzwischen hat Russland die Gaslieferung eingestellt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 19.09.2022 | 12:30 Uhr