Stand: 05.01.2021 09:38 Uhr HMT Rostock: Lehre findet diese Woche online statt

Das Gebäude der Hochschule für Musik und Theater in Rostock ist für Seminare und Instrumental-Einheiten geschlossen, so Sprecherin Angelika Thönes zu NDR 1 Radio MV. Von kommender Woche an könnten erste Gruppen aber möglicherweise wieder in den Präsenzunterricht einsteigen, dies sei vor allem vor dem Hintergrund anstehender Prüfungen notwendig. Für Gesangs- und Bläserklassen, die besonders Aerosole verteilen, gebe es ein spezielles Raumkonzept mit genügend Abstand. Damit gemeinsame Proben sowohl im Musik-, wie auch im Schauspielbereich stattfinden können, machen Studierende und Lehrende regelmäßig Coronatests. | 05.01.2021 09:40