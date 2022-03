Stand: 10.03.2022 06:30 Uhr HC Empor verliert 24:30 gegen VfL Lübeck-Schwartau

In der 2. Handball-Bundesliga hat der HC Empor im Nachholspiel gegen den VfL Lübeck-Schwartau verloren. Vor heimischer Kulisse unterlagen die Rostocker mit 24:30 (10:14). In dem hart umkämpften Ostsee-Derby gingen die Gäste schon zu Beginn in Führung. Auch in der zweiten Hälfte blieb der VfL konsequenter. Trotz der Niederlage bleibt der HC Empor Rostock vorerst auf dem sechsten Tabellenplatz. | 10.03.2022 06:23