Stand: 31.03.2022 05:01 Uhr HC Empor Rostock verliert Auswärtsspiel beim VfL Gummersbach

In der 2. Handball-Bundesliga hat der HC Empor Rostock das Auswärtsspiel beim Spitzenreiter VfL Gummersbach klar verloren. Am Ende stand es für das Team von Trainer Till Wiechers 26:39. Für Empor war es die siebte Niederlage in Folge. | 31.03.2022 05:01