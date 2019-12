Stand: 01.12.2019 10:15 Uhr

Gutshaus in Rockow abgebrannt: Hoher Schaden

In Rockow bei Möllenhagen (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) ist in der Nacht zum Sonntag das ehemalige Gutshaus abgebrannt. Nach Angaben der Polizei konnten sich die beiden Mieter ins Freie retten und die Feuerwehr informieren. Da die Flammen drohten, auf angrenzende Wohnhäuser überzugreifen, wurden diese vorsorglich evakuiert.

Polizei ermittelt zur Brandursache

An den Löscharbeiten waren rund 70 Feuerwehrleute aus den umliegenden Gemeinden beteiligt. Der Kriminaldauerdienst hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Die beiden Mieter des Gutshauses wurden vorübergehend in einer Ersatzwohnung untergebracht. Die fünf Anwohner der Nachbarhäuser konnten wieder in ihre Häuser zurückkehren.

