Gutachter: Beide Carport-Brände in Schwerin gelegt Stand: 09.08.2023 10:30 Uhr Nach zwei Feuern in Carport-Anlagen in Schwerin geht die Polizei einer Vielzahl von Spuren nach. Ein Gutachter hat festgestellt, dass auch der zweite Brand gelegt wurde. Inzwischen gab es außerdem zwei weitere, kleine Brandstiftungen.

Die zwei Brände, die seit Montag 16 Autos in Carportanlagen im Südosten von Schwerin zerstört oder beschädigt haben, sind beide vorsätzlich gelegt worden. Zu diesem Schluss sind laut Polizei die zuständigen Gutachter und Ermittler gekommen. "Unsere Mitarbeiter gehen derzeit einer Vielzahl von Spuren nach", sagte ein Polizeisprecher. Ein Zusammenhang zwischen beiden Bränden liege nahe. Am Mittwochmorgen brannte es zudem erneut in der Landeshauptstadt: Unbekannte setzten nacheinander zwei Heuballen an unterschiedlichen Orten im Stadtteil Krebsförden in Brand. Verletzt wurde niemand.

Zweiter Carport-Brand am Dienstagmorgen

Im Südosten von Schwerin war am frühen Dienstagmorgen eine Carport-Reihenanlage samt Autos in Flammen aufgegangen. Dabei wurden im Stadtteil Großer Dreesch insgesamt sieben Autos beschädigt. Drei Fahrzeuge brannten komplett aus, so ein Polizeisprecher. Der Schaden wird auf rund 100.000 Euro geschätzt.

Zusammenhang mit anderen Bränden wird geprüft

Erst am Montagmorgen hatte wenige Meter entfernt in einem benachbarten Stadtteil ebenfalls eine ähnliche Carportanlage gebrannt. Dabei wurden neun Autos zerstört oder beschädigt. Auch hier war der Schaden auf 100.000 Euro geschätzt worden. In beiden Fällen löschten Feuerwehren die Brände.

Die Ermittler nehmen jetzt nicht nur diese Brände unter die Lupe. Auch Vorfälle, die schon ein paar Monate zurückliegen, werden untersucht. Ein Polizeisprecher sagte gegenüber dem NDR MV, es gebe etwa ein Dutzend ungeklärter Fälle - darunter auch Kellerbrände in Mehrfamilienhäusern, Mülltonnen-Brände und vier Brandstiftungen im leer stehenden Gebäude der ehemaligen Parteischule in Schwerin. Die Polizei bittet mögliche Zeugen um Hinweise.

