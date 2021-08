Gut unterwegs? Radwege in MV auf dem Prüfstand

Stand: 03.08.2021 13:49 Uhr

Jeder zweite Reisende in Mecklenburg-Vorpommern tritt in seinen Ferien auch in die Pedalen, so der Tourismusverband Mecklenburg-Vorpommern. Mit einer Radverkehrsuntersuchung will der Verband jetzt analysieren, wo besonders viele Radler unterwegs sind.