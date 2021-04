Gut 1.200 Impfdosen in Vorpommern-Greifswald verabreicht Stand: 25.04.2021 13:11 Uhr Mehr als 1.000 Menschen haben sich am Sonnabend in Heringsdorf und Torgelow gegen das Corona-Virus impfen lassen. Ohne Termin und ohne Priorisierung erhielten sie den Wirkstoff von AstraZeneca.

Im Zuge der zwei Impfaktionen gegen das Coronavirus sind am Sonnabend im Landkreis Vorpommern-Greifswald Anwohner mit mehr als 1.200 Dosen geimpft worden. In der Ostseetherme in Heringsdorf seien 575 Impfungen erfolgt und in Torgelow etwa 650, sagte Landkreissprecher Achim Froitzheim am Sonntag. Unabhängig jeder Priorisierung und ohne Termin konnten sich Menschen ab 18 Jahren mit dem Serum von AstraZeneca impfen lassen. Die Aktion in Torgelow wurde mit dem Ärzteverbund HaffNet organisiert. Dessen Geschäftsführer hatte zuvor gesagt, es stünden mehr als 2.000 Dosen zur Verfügung. Nach Aussage Froitzheims werde der Ärzteverbund kommendes Wochenende höchstwahrscheinlich eine weitere Impfaktion durchführen.

Auch in Gadebusch und Wismar wurde geimpft

Auch in Gadebusch (Kreis Nordwestmecklenburg) gab es zusätzliche Impfmöglichkeiten mit dem AstraZeneca-Impfstoff ohne Termin, dort standen 100 Dosen zur Verfügung. Ebenso gab es in Wismar am Sonnabend einen zusätzlichen Impftermin mit AstraZeneca. Hier sollten 400 Dosen mit Termin verimpft werden. Da nicht alle Angemeldeten den Termin wahrgenommen hatten, waren am Nachmittag noch rund 150 Dosen übrig, die ohne Anmeldung geimpft werden konnten, wie der Landkreis mitteilte. In Mecklenburg-Vorpommern können sich seit einigen Tagen alle Altersgruppen unabhängig von der Priorisierung mit dem Impfstoff von AstraZeneca impfen lassen. Bei Menschen unter 60 Jahren ist jedoch vor dem Spritzen eine ausführliche Beratung durch den Impfarzt notwendig.

