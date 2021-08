Gut 100 Teilnehmer beim Wismarbuchtschwimmen

Stand: 29.08.2021 12:57 Uhr

Gut 100 Schwimmer haben am Sonntag am 27. Wismarbuchtschwimmen teilgenommen. Wegen des kräftigen Windes in der Wismarbucht wurde der Start nach Zierow verlegt. Eigentlich sollten die Schwimmer auf Poel ins Wasser gehen.