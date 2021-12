Stand: 19.12.2021 08:08 Uhr Gützkow und Sassnitz: Feuerwehr zu Löscheinsätzen ausgerückt

In Gützkow hat am Sonnabendnachmittag ein technisches Gerät einen Kellerbrand in einem Mehrfamilienhauses ausgelöst. Das legen erste Erkenntnisse nahe. Bewohner wurden nicht verletzt. Zum Löschen waren 50 Kräfte der Feuerwehren aus Gützkow, Jarmen, Bandelin, Griebow, Lüssow und Owsten ausgerückt. In Sassnitz ist am Samstagabend eine Frau beim Kochen ohnmächtig geworden. Nachbarn hatten sie gerettet, nachdem die brennenden Bratpfanne den Rauchmelder ausgelöst hatte. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 15.000 Euro. Die Wohnung ist zur Zeit nicht bewohnbar. Die 66-jährige Mieterin und eine Helferin wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus eingeliefert. | 19.12.2021 08:08