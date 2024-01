Stand: 31.01.2024 15:17 Uhr Gützkow: EC-Kartenbetrüger gesucht

Nachdem ein unbekannter Mann im vergangenen Jahr in einem Discounter in Gützkow einer älteren Dame die Geldbörse gestohlen hat, wird er nun als EC-Kartenbetrüger gesucht. Er soll mit der Bankkarte aus dem Portemonnaie an einem Automaten Geld abgehoben sowie in Gützkow, Jarmen und Demmin eingekauft haben. An dem Geldautomaten wurden Bilder von ihm gemacht, die nun auf der Internetseite der Landespolizei zu sehen sind. Wer den Mann auf den Bildern kennt, wird gebeten, sich bei der Polizei in Wolgast zu melden.

