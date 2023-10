Stand: 23.10.2023 05:10 Uhr Güstrow und Heringsdorf: Unbekannte zünden Mülltonnen an

In Mecklenburg-Vorpommern hat es in der Nacht zu Montag gleich zweimal gebrannt. In Güstrow hatten Unbekannte offenbar eine Mülltonne vor einem Haus angezündet. Die Flammen beschädigten zunächst die Hausfassade. Die Feuerwehr konnte verhindern, dass ein Imbiss in dem Haus komplett ausbrannte. Verletzt wurde niemand. Wie hoch der Schaden ist, ist noch unklar. In Heringsdorf auf Usedom brannten ebenfalls Mülltonnen an einem Wohn- und Geschäftshaus, die von Unbekannten angezündet wurden. Eine Bewohnerin erlitt eine leichte Rauchgasvergiftung. Durch das Feuer wurde die Fassade des Hauses beschädigt. Die Polizei schätzt den Schaden auf 30.000 Euro.

