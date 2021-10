Stand: 05.10.2021 11:06 Uhr Güstrow: Zwei Autos ausgebrannt - Polzei sucht Zeugen

In Güstrow (Landkreis Rostock) sind in der Nacht zu Dienstag zwei Autos ausgebrannt. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der vorsätzlichen Brandstiftung. Nach bisherigen Ermittlungen stand ein auf einem Hinterhof abgestellter Wagen kurz nach Mitternacht bereits in Flammen, als die alarmierte Feuerwehr kam. Das Feuer griff auf ein weiteres Auto und mehrere Bäume über. Der Gesamtschaden wird auf rund 55.000 Euro geschätzt. Die Polizei hofft nun auf Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben. Hinweise auf einen politischen Hintergrund gebe es bisher nicht. Schon Ende 2020 hatte es in Güstrow mehrere Brandstiftungen an Autos gegeben, die bisher nicht aufgeklärt werden konnten. | 05.10.2021 11:06

