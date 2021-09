Stand: 08.09.2021 14:06 Uhr Güstrow: Zehnjährige büxt mit Zug nach Hannover aus

Ein zehnjähriges Mädchen aus der Umgebung von Güstrow (Landkreis Rostock) hat ihre Angehörigen mit einer Bahnfahrt nach Hannover in Angst und Schrecken versetzt. Laut Polizei kam die Schülerin am Dienstag nicht wie üblich mit dem Bus nach Hause. Die Polizei suchte mit einem Großaufgebot und Fährtenhunden vergeblich. Bundespolizisten erkannten die Schülerin am Mittwoch auf dem Bahnhof in Hannover, von wo aus sie wieder zurückgeschickt wurde. Zu ihren Beweggründen und wo das Mädchen die Nacht verbrachte, gab die Polizei nichts bekannt. | 08.09.2021 14:05