Güstrow: Wildpark-Wölfe bekommen die Pille

Der Wildpark in Güstrow reguliert seinen Wolfsbestand mit Verhütungsmitteln. Nach Angaben der Wildpark-Leitung bekommen die weiblichen Tiere während der Paarungszeit, der sogenannten Ranz, einmal wöchentlich präparierte Fleischbrocken mit der Pille, denn weiterer Nachwuchs sei vorerst nicht erwünscht. "Wichtig ist, dass die Leitwölfin die Pille bekommt, da eigentlich nur sie paarungsbereit ist. Wir geben aber allen weiblichen Wölfen die Pille. Sicher ist sicher", so Tierpflegerin Liane Kasch. Zurzeit leben in der "Raubtier-WG" des Wildpark-MV zehn Wölfe in zwei Rudeln.

