Stand: 12.03.2021 10:56 Uhr Güstrow: Vierjähriger nach Unfall auf A19 verstorben

Nach dem schweren Unfall auf der Autobahn 19 am vergangenen Montag ist eines der Unfallopfer gestorben. Ein Auto war zwischen den Anschlussstellen Güstrow und Krakow am See ungebremst unter den Anhänger eines Lkw gefahren. Der 59-jährige Fahrer und ein vierjähriges Kind waren nach dem Unfall nicht ansprechbar und wurden ins Krankenhaus gebracht. Am Freitag teilte die Polizei, dass der Junge im Krankenhaus gestorben ist. | 12.03.2021 10:55